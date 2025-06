Adolescente sangra homem com facão por causa de cesta básica

A motivação do conflito teria sido uma cesta básica, segundo informações da Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu por volta das 19h, quando houve um desentendimento entre moradores da região.

A vítima foi socorrida por populares e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Cristina, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde foi considerado estável, e o paciente permaneceu em observação.

Policiais Militares foram acionados pela equipe médica da UPA. Ao chegar à unidade de saúde e entrar em contato com a esposa da vítima, a equipe apurou que o conflito teve início após uma vizinha retirar uma cesta básica do interior da casa do casal. Em seguida, o filho dessa mulher, um adolescente de 16 anos, veio até a residência do casal acompanhado de outro indivíduo.

Ainda segunda a mulher da vítima, durante a discussão, o jovem desferiu um golpe com um facão na cabeça do seu marido, provocando grave ferimento.