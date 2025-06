Últimos dias para se inscrever nos cursos de tecnologia

Jovens e adultos interessados em iniciar ou avançar na carreira de tecnologia têm até o próximo domingo (15) para se inscrever nos cursos gratuitos e on-line do Qualifica SP – Novo Emprego. O programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) está com 1.120 vagas para moradores de todo o estado de São Paulo e busca facilitar a inserção ou recolocação profissional no mercado de trabalho.

As aulas são ao vivo e disponibilizadas em três turnos: manhã (8h30 às 11h50), tarde (13h30 às 16h50) e noite (19h às 22h20). Cada curso conta com quatro turmas de 40 vagas (totalizando 160 vagas), sendo uma turma de manhã, uma de tarde e duas no período da noite.

Confira os cursos disponíveis: Aplicação de banco de dados; Arquitetura de sistemas; Gestão de projetos de TI; Programação mobile; Programação orientada a objetos; Programação WEB; e Sistemas operacionais.]