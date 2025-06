Prova de Vida do INSS passa por mudança e deixa de ser presencial

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não precisam mais comparecer presencialmente a agências ou bancos para realizar a Prova de Vida. O procedimento, exigido periodicamente para confirmar se o beneficiário está vivo e evitar fraudes, foi alterado a partir de janeiro do ano passado.

Saiba Mais:

Atualmente, o INSS realiza o cruzamento de informações com bases de dados de órgãos públicos federais, priorizando dados biométricos. A comprovação de vida agora é feita por meio de registros como atualizações no Cadastro Único (CadÚnico), atendimentos realizados no próprio INSS ou acessos ao aplicativo Meu INSS, especialmente quando o usuário possui o selo ouro.