Empresária morta: namorado atirou e amigas ocultaram da polícia

O caso que envolve a morte da empresária Michele Aparecida da Cruz Santos, de 31 anos, ganhou novos contornos nos últimos dias. Após a apresentação do principal suspeito — o namorado da vítima — à delegacia, a Polícia Civil revelou que as duas amigas que acompanhavam Michele na noite do crime não relataram o que viram, no depoimento oficial.

Michele foi baleada pelas costas na noite do último domingo (8), quando deixava uma adega na cidade de Nova Odessa, a cerca de 40 km de Piracicaba. Ela estava acompanhada do namorado e de duas amigas. Apesar do socorro rápido, a empresária não resistiu ao ferimento e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.