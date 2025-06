Piracicaba se despede de sanfoneiro Zé Risonho

O músico Paulino Fernandes da Silva, conhecido como Zé Risonho, morreu nesta quarta-feira (11), em Charqueada, aos 93 anos. Sanfoneiro e figura carismática de Piracicaba, ele deixa familiares, amigos e admiradores durante sua trajetória marcada pela música, pelas histórias e pelo sorriso que lhe deu o apelido.

O velório ocorre nesta sexta-feira (13) a partir das 6h30 e segue até as 14h. O sepultamento está marcado para as 14h30 no Cemitério Parque da Ressurreição.

