Piracicaba impulsiona alunos com deficiência no atletismo; Veja

Nos dias 9 e 10 de junho, alunos do Avistar (Associação de Atendimento a Pessoas com Deficiência Visual de Piracicaba) e do Espaço Pipa participaram de uma ação especial do programa Vivências Paradesportivas, promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. Durante a iniciativa, realizada no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, os participantes tiveram a oportunidade de experimentar aulas práticas de atletismo, incluindo corridas, arremessos e lançamentos, vivenciando na prática o universo do paradesporto.

VEJA MAIS:

O programa, que tem como objetivo fomentar a inclusão social, também valoriza o desenvolvimento motor e a autonomia das pessoas com deficiência por meio do esporte. Segundo Eduardo Azzini, assessor da secretaria e responsável técnico pelo projeto, "Oferecer esse contato direto com o atletismo amplia o acesso ao paradesporto, proporcionando experiências educativas e enriquecedoras para os alunos".