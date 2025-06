Cinema faz programação especial de Dia dos Namorados; Confira

Nesta quinta-feira (12), o Cine Araújo Piracicaba entra no clima romântico com uma programação especial para o Dia dos Namorados. Clássicos do amor, estreias aguardadas e aventuras para toda a família compõem a seleção de filmes em cartaz. Os ingressos já estão disponíveis para compra pelo site do Ingresso.com ou diretamente nas bilheterias do Cine Araújo.

VEJA MAIS:

Confira a programação completa:

Especial Dia dos Namorados (12/06)