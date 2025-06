Festa de Santo Antônio é destaque no fim de semana em Piracicaba

Piracicaba entra no clima de festa com atrações para todos os gostos neste fim de semana prolongado. De música ao vivo a exposições e celebrações religiosas, o destaque fica para a tradicional Festa de Santo Antônio, que promete movimentar a cidade com shows, procissões e toneladas de bolo. Veja os principais eventos da cidade!

Festa de Santo Antônio mistura religiosidade, cultura e gastronomia

O coração do fim de semana está na Catedral de Santo Antônio, que celebra seu padroeiro com fé, música e uma receita que já virou lenda: o tradicional bolo de Santo Antônio. A retirada das 2,8 toneladas do doce acontece nesta sexta-feira (13), das 6h às 12h, com cada fatia de cerca de 800g vendida por R$ 35. A festa, que se estende até o dia 22 de junho, conta com missas, bênção dos pães, procissão e uma extensa programação musical na Praça da Catedral. Só nesta semana, tem Claudemir & Moisés (13), Marcelo & Fabiano (também no dia 13, às 18h) e Trio Pira (14).