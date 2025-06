Prefeitura oferece aulas gratuitas de yoga; Veja onde e horários

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, dá início a uma nova turma de yoga gratuita no bairro Jaraguá. As aulas serão realizadas no Ginásio Walter Ferreira Silva, sempre às terças-feiras, das 7h às 8h, com orientação da professora Francielle Moreira.

A primeira aula está marcada para o dia 17 de junho. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, e não é necessário realizar inscrição antecipada — basta comparecer diretamente ao local no horário da atividade. O Ginásio fica na avenida Abel Pereira, esquina com a Madre Maria Teodora, sem número, no bairro Jaraguá.