Brechó do CVV acontece neste sábado (14) em Piracicaba

Neste sábado, 14 de junho, das 9h às 13h, o CVV (Centro de Valorização da Vida) realiza mais uma edição do Brechó de Livros e do Brechó Numismático, na Rua Ipiranga, 806, no Centro de Piracicaba.

O evento reúne exemplares de diversos gêneros literários, como romance, drama, aventura, suspense, literatura nacional e internacional, além de gibis e livros infantis. Também estarão disponíveis discos de vinil, cédulas, moedas, selos, CDs, DVDs e fitas K7, com opções para colecionadores e apreciadores de itens raros. A iniciativa aceita doações de livros, vinis, CDs, DVDs, fitas K7, moedas, cédulas e selos, que podem ser entregues no local.