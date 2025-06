Tradição e Sabor: Festas Juninas agitam Piracicaba

Com a chegada do mês de junho, Piracicaba se enche de cor, música e tradição com a temporada de festas juninas. De celebrações religiosas a grandes eventos culturais, a cidade oferece uma programação diversificada que reúne fé, comidas típicas, quadrilhas e shows para todas as idades. Confira abaixo os destaques das principais festas que movimentam bairros, paróquias e pontos turísticos do município.

Festa de Santo Antônio

A Paróquia Santo Antônio – Sé Catedral realiza entre os dias 6 e 22 de junho a 18ª edição da Tradicional Festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade e da Diocese de Piracicaba. Além da programação religiosa, a festa oferece ampla estrutura com gastronomia típica, atrações culturais e espaço para toda a família. O evento conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba.