Inscrições para concurso de professor encerram amanhã (13)

Interessados em concorrer a uma das 120 vagas de professor substituto temporário da rede municipal de Piracicaba têm até esta sexta-feira, 13 de junho, para se inscrever. O processo seletivo é organizado pela Fundação Vunesp e contempla oportunidades para atuação na Educação Infantil (70 vagas) e no Ensino Fundamental (50 vagas).

A remuneração é de R$ 26,62 por hora/aula, com carga horária de 150 horas mensais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.vunesp.com.br, com taxa de R$ 67,90. A prova objetiva será aplicada no dia 3 de agosto, com 40 questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Os candidatos à Educação Infantil farão a prova às 8h; já os candidatos ao Ensino Fundamental, às 14h.