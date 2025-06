Festa de Santo Antônio: Catedral prepara 2,8 toneladas de bolo

• Claudemir & Moisés: 6 e 13 de junho

• Banda Projeto Raízes: 7 de junho

• Flash Night: 12 de junho

• Marcelo & Fabiano: 13 de junho (às 18h)

• Trio Pira: 14 de junho

• Orquestra Piracicabana de Viola Caipira: 19 de junho

• Aninha Barros: 20 de junho

• Matheus & Denilson: 21 de junho

No dia 22, data do encerramento da Festa de Santo Antônio, terá um almoço, com porco na fornalha no valor de R$60. A previsão é que cerca de 200 pessoas participem.

A festa conta com o apoio fundamental da Prefeitura e de empresas locais. A parceria garante a infraestrutura, insumos e materiais necessários para o evento, com a paróquia expondo as marcas dos parceiros em contrapartida. A Prefeitura é responsável por itens essenciais como tendas, instalações elétricas, iluminação, pontos de água, banheiros químicos, estrutura de palco para shows, sonorização e policiamento.