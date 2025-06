Prefeitura de Piracicaba reforça iluminação pública; veja locais

Um dos principais focos de intervenção foi a Praça Imaculada Conceição, em Tanquinho. O local recebeu 30 novas luminárias com tecnologia LED, substituindo os modelos antigos por equipamentos mais modernos e eficientes, que garantem maior luminosidade e economia.

Outras áreas de esporte e lazer também foram contempladas com ampliação significativa da iluminação:

Parque de esportes e lazer Delphim Ferreira da Rocha Netto (Cecap): O espaço, localizado na avenida Eurico Gaspar Dutra, ganhou 108 novos pontos de iluminação, distribuídos em 54 postes duplos. As novas luminárias de 45 watts cobrem a pista de caminhada, os brinquedos e toda a área de lazer, beneficiando diretamente os moradores da região.

Sistema de lazer Letícia Helena Sarcedo Terezani (Campos do Conde): Situado na rua Carlos Ruiz Santiago, este sistema de lazer recebeu 98 pontos de iluminação em 49 postes duplos, também com luminárias de 45 watts. A nova iluminação abrange a pista de caminhada e a área de lazer.



Além dos pontos esportivos, a praça Maria Nassif Curiacos, na rua dos Maçons, no Nova Piracicaba, também foi beneficiada com 16 pontos de iluminação instalados em oito postes duplos, equipados com luminárias de 45 watts, iluminando toda a área verde.

Por fim, o Parque Linear Itaicy, na região do Vila Sônia, destacou-se com um grande investimento em sua área de lazer. Foram instaladas 134 luminárias de 45 watts em 67 postes duplos ao longo de mais de 1 km de pista de caminhada. A academia ao ar livre e os brinquedos também receberam iluminação, tornando o espaço mais seguro e convidativo para atividades físicas e momentos de lazer da comunidade.