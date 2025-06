Capotamento deixa pessoa ferida na 'curva da morte' em Piracicaba

Testemunhas relataram que a motorista do Palio passou mal ao volante, perdeu o controle, bateu contra a defensa metálica, invadiu a pista contrária e atingiu o Gol. O forte impacto fez o carro da família capotar.

Dentro do Gol estavam um homem, sua esposa e a filha do casal, de 16 anos. Eles iam para o trabalho e escola quando foram surpreendidos pela colisão. Apesar do capotamento, ninguém teve ferimentos graves.

Já a condutora do Palio ficou presa às ferragens. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros prestaram socorro no local, e apenas uma das vítimas foi encaminhada para o hospital.