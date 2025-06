Instituto Formar oferece aulas de instrumentos de cordas

O Instituto Formar está abrindo portas para jovens talentos com 30 vagas gratuitas para aulas de instrumentos de cordas. A chance de se tornar um músico erudito e integrar uma orquestra filarmônica está ao alcance de adolescentes de 12 a 18 anos. As inscrições começaram ontem (10) e as vagas são limitadas!

Os interessados devem ter entre 12 e 18 anos e comparecer ao Instituto Formar acompanhados de um responsável legal. As inscrições acontecem às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h ou das 14h às 16h, na Rua Gonçal-ves Dias, 721, Bairro Piracicamirim. É preciso trazer comprovante de residência atualizado; declaração de matrícula escolar; RG e CPF do adolescente e do responsável.

As aulas serão de violino, viola de arco, violoncelo ou contrabaixo acústico, com aulas no contraturno escolar, adaptadas à sua rotina. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã (8h às 11h) ou tarde (13h30 às 16h30), com agendamento direto com os professores.