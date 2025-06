Empresário é executado a tiros dentro do próprio carro

Um empresário de 38 anos, conhecido no setor motociclístico, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (19), no bairro Residencial do Bosque, em Cosmópolis, localizada a aproximadamente 60 km de Piracicaba.

De acordo com informações, populares encontraram Vinícius Marsoli já sem vida dentro do próprio veículo, com diversas marcas de disparos de arma de fogo no corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas confirmou o óbito no local.