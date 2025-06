Jovem atleta morre em maratona no dia do aniversário

Uma triste coincidência marcou a Maratona Internacional de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no último sábado (7). João Gabriel Hofstatter De Lamare, de apenas 20 anos, passou mal durante a corrida e acabou morrendo exatamente no dia em que completava mais um ano de vida.

O jovem corredor caiu por volta do quilômetro 20 da prova. Mesmo com o atendimento rápido das equipes de socorro, ele não resistiu e morreu ainda no local, na calçada. A corrida, organizada pelo Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa), não foi interrompida.