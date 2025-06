Homem mata cachorro da própria família e é preso

Em seu depoimento, o homem alegou que o cachorro teria avançado contra ele, motivando a agressão e posteriormente a morte do animal. No entanto, testemunhas contradizem essa versão, afirmando que o animal começou a latir apenas após o suspeito iniciar uma discussão com alguém, dentro da residência.

O caso será investigado como maus-tratos com resultado da morte, conforme previsto na legislação vigente de proteção animal. No Brasil, há penas que variam de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda do animal. Se a morte for confirmada como resultado de maus-tratos, a pena pode ser aumentada de um sexto a um terço