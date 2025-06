XiloFeira retorna para sua 2ª edição em Piracicaba; Não perca!

• 16h – Tarde de Autógrafos com Nordahl Christiano Neptune: Para quem não conseguiu no sábado, uma nova oportunidade de encontrar o autor de "Elias dos Bonecos".

• 16h30 – Discotecagem com DJ Lalá: DJ Lalá assume as pick-ups para manter a atmosfera animada e envolvente.



• 17h às 19h – Projeto Samba do Largo: A XiloFeira encerra com uma roda de samba aberta ao público e convidados, promovida pelo Projeto Samba do Largo, garantindo um encerramento festivo e participativo.