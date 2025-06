Elevador despenca com morador em Piracicaba

Na manhã deste sábado (7), um dos elevadores do edifício despencou abruptamente do 6º até o 2º andar, deixando um morador preso na cabine e gerando momentos de pânico e desespero entre os vizinhos.

O que era para ser apenas mais uma manhã tranquila transformou-se em um verdadeiro pesadelo para um morador do condomínio Piazza Di Milano, no bairro Vila Industrial em Piracicaba.

Segundo informações, a vítima vivenciou instantes de puro terror enquanto o equipamento caía bruscamente por quatro andares, até frear emergencialmente.

O resgate, conduzido por técnicos da empresa Atlas — responsável pela manutenção do elevador —, levou cerca de uma hora para ser concluído. Durante todo esse tempo, o morador permaneceu trancado dentro da cabine, aguardando socorro.

Ninguém se feriu no acidente, mas os moradores ficaram preocupados com a segurança do equipamento, cobrando respostas e providências.