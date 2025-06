Grupos Musicais da Esalq divulgam datas da XIX Noite de Talentos

O Salão Nobre da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP será palco de duas noites de pura arte e cultura com a XIX Noite de Talentos dos Grupos Musicais da Esalq. O evento, que promete encantar a comunidade, acontece nesta terça e quarta-feira, dias 10 e 11 de junho de 2025, a partir das 19h.

As edições anuais da Noite de Talentos são um dos pontos altos do calendário cultural da Esalq, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar o talento dos estudantes e servidores da instituição. Este ano, a programação promete ser ainda mais diversificada, com apresentações que incluem música, dança e exposições de artesanato, proporcionando uma experiência completa aos visitantes.