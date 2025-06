Construtora se manifesta após elevador despencar em Piracicaba

Um elevador despencou quatro andares no condomínio Piazza Di Milano, em Piracicaba, na manhã do último sábado (7), causando momentos de pânico para um morador que estava dentro da cabine. O incidente, que ocorreu do 6º para o 2º andar, deixou a vítima presa por cerca de uma hora enquanto aguardava o resgate. Felizmente, ninguém se feriu.

VEJA MAIS:

Em nota à imprensa, a construtora MRV, responsável pelo empreendimento, informou que, ao tomar conhecimento do ocorrido, imediatamente contatou o síndico do condomínio e a Atlas, empresa contratada para a manutenção do equipamento. A construtora destacou que está acompanhando de perto a análise técnica detalhada que foi conduzida pela Atlas nesta segunda-feira (9), com o objetivo de apurar as causas do incidente.