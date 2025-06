Vítima de acidente fatal era dono de restaurante em Piracicaba

Mesmo com o rápido acionamento do resgate, o empresário não resistiu e morreu ainda no local. A Polícia Militar e a perícia técnica estiveram na cena do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames para apurar a causa exata da morte.

Fabrício Pacello era muito mais do que um empreendedor de sucesso — era uma figura querida na cidade, admirado por amigos, clientes e colegas de profissão. À frente do Restaurante Bravíssimo, ele ajudou a transformar o local em uma referência gastronômica em Piracicaba e região, conquistando o paladar e o coração de muitos.

A notícia abalou a comunidade local, principalmente quem acompanhava de perto sua trajetória empreendedora. Nas redes sociais, a comoção foi grande, com homenagens e mensagens de carinho e despedida.