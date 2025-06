Porta de ferro cai e atinge criança em escola de Piracicaba

Uma criança foi atingida por uma porta de ferro que caiu dentro de uma sala de aula na manhã desta segunda-feira (9), na Escola Municipal Olívia Caprânico, no bairro Mário Dedini em Piracicaba.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu durante o horário de aula e causou susto entre alunos, professores e funcionários da unidade escolar. De acordo com as informações, a porta se desprendeu e caiu diretamente sobre a cabeça da criança, que precisou ser socorrida com urgência.