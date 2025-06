'Quando o Coração Sangra' encerra trilogia literária

“Quando o Coração Sangra” é o título do novo livro da escritora, musicista e juíza de direito Eliete de Fátima Guarnieri. Composto por 13 contos e publicado pela Editora Casa de Astérion, a obra marca o encerramento da “Trilogia dos “Quandos” e será lançada no dia 10 de julho de 2025, às 19h30, na Galeria Florença, localizada na Via Comendador Pedro Morganti, 4955, no bairro Monte Alegre, em Piracicaba (SP). O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

A trilogia, formada também pelos livros “Quando o Estômago Grita” (2023) e “Quando a Alma Viaja” (2024), não segue uma ordem narrativa linear, permitindo que cada volume seja lido de forma independente. O elo entre as obras está no uso do advérbio “quando” nos títulos e na proposta de explorar diferentes aspectos da experiência humana por meio dos sintomas do corpo e da alma: o estômago, a alma e o coração.

“Não imaginava escrever uma trilogia, mas tive a ideia de montar o segundo e o terceiro livros de contos após a publicação do primeiro, também com textos antigos e novos”, explica Eliete. “Na realidade, não se trata de uma efetiva trilogia pois um livro é independente do outro. Todos possuem, em comum, a palavra quando no título, mas com contos de temas distintos. Os livros podem ser lidos em qualquer ordem, mas suas histórias são como partes de um círculo: retratam sentimentos que provocam sintomas no estômago, na alma ou no coração, mas que se complementam e espelham nossa humanidade.”