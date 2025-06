Salão de Humor de Piracicaba concorre a prêmio estadual

Fundado em 1974, o Salão é promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Cultura, e consolidou-se como uma vitrine nacional e internacional do humor gráfico. Com meio século de história, o evento recebeu trabalhos de artistas de mais de 90 países e se transformou em um símbolo da liberdade criativa e da diversidade de linguagens visuais.

O tradicional Salão Internacional de Humor de Piracicaba foi anunciado como um dos finalistas do Prêmio Governador do Estado para as Artes 2025, concorrendo na categoria Instituições Culturais. A lista foi divulgada na quinta-feira (5), pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A cerimônia de premiação será realizada no dia 24 de junho, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Hoje, o Salão está sediado no Engenho Central, que abriga o Centro Nacional de Humor Gráfico – espaço permanente dedicado à valorização da arte do humor. A mostra atrai cerca de 30 mil visitantes por edição e contribui significativamente para o fortalecimento do cenário cultural brasileiro.

Para o coordenador do evento, Júnior Kadeshi, a indicação ao prêmio estadual representa o esforço conjunto de artistas, curadores, equipe técnica e poder público. “Ser finalista é uma conquista coletiva. O Salão soube evoluir com o tempo, dialogando com temas globais e mantendo sua relevância cultural. Essa indicação reconhece o nosso compromisso com a arte e a liberdade de expressão”, comentou.