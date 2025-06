Coral do GURI faz shows gratuitos em Piracicaba em junho

O Coral do GURI Piracicaba realiza duas apresentações gratuitas neste mês. O grupo, formado por jovens de até 18 anos, sobe ao palco no dia 8 de junho (domingo), às 10h30, no Teatro do Sesc Piracicaba, com transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal SouGURI. Já no domingo seguinte, 15 de junho, às 10h, é uma das atrações do Encontro de Corais da USP, no campus da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq).

Sob regência da maestrina convidada Raissa Amaral, o repertório do grupo, batizado de "Pontes Musicais: do Erudito ao Popular", combina clássicos da música popular brasileira e do folclore norte-americano. Entre as obras estão canções de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Nando Reis, Marisa Monte, Targino Gondim e da banda Melim.

