Portugal dá 20 dias para milhares de brasileiros deixarem o país

Com base em uma nova diretriz migratória, o governo português anunciou que mais de 33 mil estrangeiros que tiveram seus pedidos de residência negados deverão deixar o país em até 20 dias após serem notificados — entre eles, 5.368 são brasileiros. A medida foi confirmada nesta semana e faz parte de uma ampla reformulação no controle de imigração em Portugal.

A decisão ocorre em meio ao endurecimento das políticas migratórias após a implementação do Plano de Ação para as Migrações, que entrou em vigor há cerca de um ano. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) já iniciou o envio diário de cerca de 2 mil notificações a estrangeiros que estão em situação irregular no país.

