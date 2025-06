Piracicaba e região abrem mais de 1,3 mil vagas de emprego; veja

A região de Piracicaba, inicia esta segunda-feira (9), 1.319 com novas oportunidades de emprego! Se você está procurando trabalho, pode procurar os serviços de apoio ao trabalhador nas prefeituras da região para se candidatar. As vagas abrangem diversos setores, mas os destaques ficam por conta das áreas de indústria, comércio e serviços. Há também oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Piracicaba

Com 47 vagas abertas no município, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com. No corpo do e-mail, é importante mencionar o cargo de interesse. É necessário anexar os seguintes documentos: RG e CPF; Comprovantes dos requisitos exigidos pelo contratante