'Cruzamento do terror' deixa mais um ferido em Piracicaba

O temido cruzamento semafórico entre as ruas Saldanha Marinho e Santa Cruz registrou mais uma grave colisão com empilhamento de veículos na madrugada deste sábado (7), em Piracicaba. Uma pessoa ficou ferida.

Apesar da sinalização semafórica, o local ficou conhecido como “cruzamento do terror” devido à frequência de acidentes de alto impacto. As colisões, geralmente, lançam os veículos contra a grade de proteção instalada no trecho, muitas vezes causando empilhamentos.

Todas as ocorrências são atribuídas ao desrespeito ao sinal vermelho, sempre com registro de feridos. No acidente deste sábado, os veículos envolvidos novamente atingiram a proteção e ficaram sobrepostos.