Transferência de veículos não precisará mais de cartório

A proposta agora aguarda sanção presidencial. Se for aprovada, a nova legislação será válida em todo o território nacional e terá aplicação para pessoas físicas e jurídicas.

O processo poderá ser realizado por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) ou da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A autenticação será feita por assinatura eletrônica com uso de certificado digital, exigência que visa garantir a validade jurídica do procedimento e evitar fraudes.

O projeto também autoriza os Detrans a adotarem vistorias eletrônicas nos casos de transferência de veículos. Essa medida permitirá que, em determinadas situações, não seja necessário apresentar o veículo presencialmente para inspeção.

Durante a tramitação, o texto gerou debates entre os parlamentares. Inicialmente, a exigência de assinatura digital havia sido retirada do projeto, mas foi reinserida após negociações. Parte dos deputados argumentou que a obrigatoriedade de reconhecimento de firma em cartório gerava custos adicionais para os usuários e favorecia um único setor.