Conheça a dieta que engana o corpo e queima gordura

Ficar horas sem comer já não é a única saída para quem busca os efeitos metabólicos do jejum. A Dieta Imitadora do Jejum (DIJ) tem ganhado destaque por propor um atalho curioso: fazer o corpo acreditar que está em jejum, mesmo comendo — ainda que pouco. O protocolo, feito por poucos dias consecutivos, limita drasticamente as calorias e foca no consumo de alimentos de baixo índice glicêmico. A ideia é estimular processos internos como a autofagia e a queima de gordura, sem exigir abstinência total de comida.

Como funciona a estratégia

Durante os cinco dias da dieta, a alimentação é altamente controlada: entram vegetais pobres em amido, gorduras boas (como azeite de oliva) e poucas proteínas e carboidratos. O consumo calórico é reduzido ao mínimo necessário para enganar o metabolismo e simular os efeitos de um jejum prolongado.