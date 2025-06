Colorir virou tendência: conheça os livros Bobbie Goods

Fenômenos das redes sociais nem sempre são invenções inéditas. Às vezes, o que explode é um velho hábito com nova roupagem — como é o caso dos Bobbie Goods, livros de colorir que trazem ilustrações delicadas de animais em cenas do dia a dia. Criados em 2021 pela artista visual norte-americana Abbie “Bobbie” Goveia, os livros viralizaram recentemente no TikTok e no Instagram, impulsionados por vídeos de pessoas colorindo com técnicas e materiais específicos.

Com estética retrô e traços simples, os desenhos — que mostram cachorros fazendo compras, ursos tomando chá ou gatos dormindo — conquistaram um público bem além do infantil. Jovens e adultos aderiram à prática não apenas pela fofura, mas pelo efeito terapêutico que ela proporciona.

Colorir como forma de aliviar o estresse