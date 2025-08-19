VÍDEO: Jovem de 28 anos morre em acidente brutal em Piracicaba

Um grave acidente matou um motociclista de 28 anos na tarde desta terça-feira (19), em Piracicaba. A batida aconteceu por volta das 15h40 no cruzamento da avenida 9 de Julho com a rua Jornalista Breno da Silveira, no bairro Jaraguá.
VEJA MAIS
- "Patroa do tráfico" é presa com crack, dinheiro e celular
- Vovô de 72 anos condenado por estupro é preso pelo Baep
Segundo informações apuradas no local, a vítima descia a 9 de Julho em uma Honda Fan 160 preta quando foi atingida por um veículo Chevrolet Ônix, que subia a rua Jornalista Breno da Silveira.
Com a violência do impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e morreu ainda no local. Equipes do SAMU chegaram rapidamente, mas o óbito foi constatado. O Corpo de Bombeiros também esteve presente na ocorrência.
A Polícia Militar isolou a área e a polícia científica foi acionada .O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba.