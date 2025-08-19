19 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JOVEM MORTO

Vítima fatal de acidente em Piracicaba é identificada

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Victor da Silva Carvalho, de 28 anos, morreu no local do acidente.
 Foi identificado como Victor da Silva Carvalho, de 28 anos, o motociclista que perdeu a vida em um acidente violento na tarde desta terça-feira (19), em Piracicaba.

A tragédia aconteceu por volta das 15h40, no cruzamento da avenida 9 de Julho com a rua Jornalista Breno da Silveira, no bairro Jaraguá. Victor pilotava uma Honda Fan 160 preta quando foi atingido por um Chevrolet Onix Plus cinza.

O impacto foi devastador: o jovem foi arremessado ao chão e não resistiu aos ferimentos. Equipes do SAMU chegaram rapidamente, mas só puderam constatar o óbito. O Corpo de Bombeiros também deu apoio à ocorrência.

A Polícia Militar isolou a área, e a Polícia Científica realizou a perícia no local. O corpo de Victor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba.

A morte repentina do jovem motociclista chocou familiares e amigos, deixando um vazio marcado pela violência no trânsito. Informações de velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

