Vítima fatal de acidente em Piracicaba é identificada

Foi identificado como Victor da Silva Carvalho, de 28 anos, o motociclista que perdeu a vida em um acidente violento na tarde desta terça-feira (19), em Piracicaba.
A tragédia aconteceu por volta das 15h40, no cruzamento da avenida 9 de Julho com a rua Jornalista Breno da Silveira, no bairro Jaraguá. Victor pilotava uma Honda Fan 160 preta quando foi atingido por um Chevrolet Onix Plus cinza.
O impacto foi devastador: o jovem foi arremessado ao chão e não resistiu aos ferimentos. Equipes do SAMU chegaram rapidamente, mas só puderam constatar o óbito. O Corpo de Bombeiros também deu apoio à ocorrência.
A Polícia Militar isolou a área, e a Polícia Científica realizou a perícia no local. O corpo de Victor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba.
A morte repentina do jovem motociclista chocou familiares e amigos, deixando um vazio marcado pela violência no trânsito. Informações de velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.