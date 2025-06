Anvisa aprova Mounjaro para controle da obesidade; veja restrição

Concorrente do conhecido Ozempic (semaglutida), a caneta Mounjaro já estava disponível no mercado desde maio, porém, seu uso era restrito ao tratamento da diabete tipo 2. Com a recente decisão da Anvisa, o medicamento agora pode ser prescrito também para pacientes com obesidade. É importante ressaltar que essa indicação é válida quando a obesidade estiver associada a pelo menos uma comorbidade .

A tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, destaca-se por sua ação inovadora. Segundo a fabricante, é a primeira medicação aprovada que atua nos receptores de dois hormônios essenciais para o controle do apetite, além de auxiliar no manejo da taxa de açúcar no sangue e do peso corporal.

A aprovação feita pela Anvisa não foi um processo trivial. A decisão da agência reguladora baseou-se nos resultados abrangentes do programa SURMOUNT.

Este programa consiste em um conjunto de sete estudos clínicos de fase 3, que se destacam pela sua escala global e rigor científico. Mais de 20 mil pacientes em todo o mundo foram recrutados para participar dessas pesquisas, fornecendo uma base sólida de dados para comprovar a eficácia e segurança do medicamento no tratamento da obesidade.

Preço e formato do tratamento