Piracicaba atinge nível crítico nas doações de sangue; onde doar

A medição dos estoques de sangue é dividida em três categorias: estável, alerta e crítico. Atualmente, a maior parte dos tipos sanguíneos se encontra na faixa mais preocupante. Dos oito tipos de sangue, apenas dois estão com armazenamento na média, por enquanto.

O Hemocentro da Unicamp, responsável pelo abastecimento de sangue em Piracicaba e cidades vizinhas, enfrenta um cenário preocupante: os estoques de seis dos oito tipos sanguíneos estão em nível crítico. A reserva atual consegue suprir a demanda hospitalar por um período de apenas 1 a 3 dias, conforme estimativa baseada na média de atendimentos do hemocentro.

Segundo a Unicamp, média diária de transfusões realizadas com sangue fornecido pelo hemocentro varia entre 230 e 250 bolsas. O volume pode ser ainda maior, dependendo da complexidade dos casos atendidos nos próximos dias. Hospitais de alta demanda, como os de referência em oncologia, transplantes e urgências, consomem uma quantidade significativa de bolsas.

O principal motivo nas quedas nas doações de sangue se dá pela chegada do outono e inverno. As baixas temperaturas desistimulam os doadores, além disso, o aumento nos casos de gripes e resfriados impossibilita que as pessoas possam ser doadores.

Quem pode doar sangue

Para contribuir é necessário estar dento de algumas normas, veja:

Boas condições de saúde: É preciso estar se sentindo bem e em plena saúde.

É preciso estar se sentindo bem e em plena saúde. Idade: Ter entre 16 e 69 anos. Doadores com menos de 18 anos precisam de consentimento dos pais ou responsáveis, e pessoas com mais de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

Ter entre 16 e 69 anos. Doadores com menos de 18 anos precisam de consentimento dos pais ou responsáveis, e pessoas com mais de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. Peso: Pesar, no mínimo, 50 kg.

Pesar, no mínimo, 50 kg. Sono: Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas antes da doação.

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas antes da doação. Alimentação: Não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação. Uma refeição leve é recomendada.

Não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação. Uma refeição leve é recomendada. Hidratação: Estar bem hidratado no dia da doação.

Onde doar em Piracicaba