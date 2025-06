Mega Sena premia duas apostas na região de Piracicaba; confira

A sorte brilhou para Limeira, na região metropolitana de Piracicaba, no último sábado (7), quando duas apostas realizadas na cidade acertaram a quina do concurso 2.873 da Mega-Sena. Cada bilhete premiado levará para casa R$ 44.356,88. Apesar da boa notícia para os apostadores locais, ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

As apostas vencedoras de Limeira foram do tipo simples, com seis dezenas marcadas, e foram registradas na lotérica Virada da Sorte, localizada no Jardim da Graminha.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, um total de 95 apostas em todo o país acertaram a quina neste concurso. Com a Mega-Sena acumulada, o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (10 de junho), terá um prêmio estimado em R$ 61 milhões.

Chances de ganhar

Para quem busca a forma mais econômica de jogar, a aposta simples de seis dezenas, que custa R$5, oferece uma chance de vitória de 1 em 50.063.860, conforme dados da Caixa Econômica Federal.