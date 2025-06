Vai nevar no Brasil em junho? Veja o que dizem os especialistas

A onda de frio que trouxe neve ao Sul do Brasil no fim de maio levantou uma dúvida comum entre os moradores da região: será que a neve pode se repetir nos próximos meses de inverno? Com base nas projeções meteorológicas e em padrões climáticos históricos, a meteorologista Estael Sias, da MetSul, traça o que se pode esperar para a estação mais fria do ano.

Na reta final de maio, as áreas mais altas dos Aparados da Serra (RS) e do Planalto Sul Catarinense foram palco do mais expressivo episódio de neve desde 2021. Cidades como São José dos Ausentes (RS) e Bom Jardim da Serra (SC) registraram acúmulo do fenômeno, o que não é comum para o mês de maio, embora não seja inédito. O episódio ocorreu devido à combinação de uma massa de ar frio de origem continental com a umidade trazida por um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul. Essa interação criou as condições ideais para a formação de neve.

Perspectiva para o inverno 2025