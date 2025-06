Saiba até quando trocar o cartão do ônibus em Piracicaba

Usuários do transporte coletivo em Piracicaba têm até o dia 30 de junho para realizar a substituição dos cartões antigos pelo novo modelo do sistema Pira Mobilidade. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, alerta que o prazo não será prorrogado e que a troca é obrigatória para todas as categorias de cartões. A medida acompanha a modernização do transporte público no município e já resultou na emissão de mais de 60 mil novos cartões, de um total estimado de 100 mil.

A substituição deve ser feita exclusivamente nas lojas Pira Mobilidade, que funcionam nos dois principais terminais de integração da cidade: