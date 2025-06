Separe o guarda-chuva! Veja o clima de Piracicaba nessa segunda

A semana começa com tempo instável em Piracicaba. De acordo com o site Tempo Agora, esta segunda-feira (9) deve ser marcada por chuvas ao longo de todo o dia, com 98% de probabilidade de precipitação. A madrugada iniciou com os termômetros registrando 19°C, mas a manhã já apresenta queda para 17°C. À tarde, a máxima prevista é de 23°C, encerrando o dia com ligeira elevação para 24°C.

A umidade relativa do ar deve se manter alta, oscilando entre 64% e 98%. Já os ventos terão velocidade média de 4 km/h, podendo alcançar picos de até 7 km/h no período da noite. O sol nasceu às 6h46 e deve se pôr às 17h32, mas a presença de nuvens e chuvas intensas ao longo do dia deve dificultar sua visualização.