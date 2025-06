Bastou um clique: 'o Tigrinho virou um pesadelo em minha família'

O impacto do vício começou com um link inocente.

Quando Irani Santos da Silva aceitou participar do que parecia apenas um passatempo virtual, não imaginava que estava abrindo as portas para um vício devastador em toda a sua família. Desempregada e enfrentando crises de ansiedade, ela mergulhou no "jogo do tigrinho" — aplicativo de apostas que tem conquistado milhões de brasileiros — após ver sua filha ganhar pequenas quantias. “A felicidade dela era contagiante. Pensamos: por que não tentar também?”, relembra.