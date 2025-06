Polícia estoura 'casa bomba' na Portelinha em Piracicaba

A Polícia Civil de Piracicaba fez uma grande ação na manhã desta sexta-feira (6), durante a primeira fase da "Operação Portelinha", e detonou uma casa bomba usada por traficantes para esconder uma grande quantidade de entorpecentes na viela 1 da rua Irapuã, na comunidade Portelinha.

A equipe do 3º Distrito Policial, liderada pelo delegado Dr. Thales Fleury, contou com o apoio da ROMU e do Canil da Guarda Civil Municipal. Tudo começou com uma denúncia anônima de que traficantes estariam usando uma casa abandonada como esconderijo de drogas.