Colisão com ônibus mata motociclista de 35 anos

Um homem de 35 anos morreu na manhã deste sábado (7) depois de bater a moto que conduzia contra um ônibus, no bairro Jardim Novo Horizonte, em Limeira, que fica na região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com as informações, Jozuel Martins de Almeida Rosa levava a irmã para o trabalho, quando aconteceu o acidente no cruzamento da avenida Antônio Cruanes Filho com a rua João Gazetta.