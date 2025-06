Samu recebe treinamento em emergências pediátricas

Começou nesta sexta-feira (06), curso de capacitação para 32 médicos e enfermeiros do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) de Piracicaba focado na metodologia PALS (Suporte Avançado de Vida em Pediatria) – reconhecida internacionalmente –, um programa essencial para a formação de profissionais que atuam em emergências pediátricas. Realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do NEU (Núcleo de Educação em Urgência) do Samu, o treinamento intensivo segue nos dias 7, 8, 13, 14 e 15 de junho, no colégio Anglo Cidade Alta, parceiro da iniciativa.

De acordo com Juliana Baldan de Barros, coordenadora do NEU, o curso tem como objetivo preparar os participantes para enfrentar situações críticas, como paradas cardiorrespiratórias, que exigem uma resposta rápida e eficaz. “Os profissionais aprenderão a adotar uma abordagem sistemática para avaliar e estabilizar pacientes pediátricos em emergência, além de aprimorar suas habilidades em suporte vital e trabalho em equipe”, disse.

