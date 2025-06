Piracicaba tem maioria católica, mas cresce diversidade religiosa

Com população estimada em 438.827 habitantes, segundo o IBGE, Piracicaba apresenta um quadro religioso que, embora ainda marcado pela predominância do catolicismo, revela sinais de pluralidade crescente. Mais da metade dos piracicabanos (52,16%) se declararam católicos, enquanto os evangélicos representam 30,87% da população. Pessoas sem religião somam 9,38%, superando a soma de adeptos de outras crenças minoritárias.

Entre essas minorias, destacam-se os espíritas, com 2,32% dos moradores, seguidos por praticantes de umbanda e candomblé (0,81%). As religiões de tradição indígena aparecem com a menor representatividade, com 0,01% das declarações.

