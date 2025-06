'O bebê mais fofo com a melhor mãe', postou pai que matou família

A tragédia, de extrema gravidade, mobilizou as autoridades na manhã desta sexta-feira (6), em um condomínio residencial, causando comoção entre moradores e em roda a cidade.

O advogado Rafael Horta, de 40 anos, que tirou a vida da esposa Cristiane Laurito e do próprio filho, um bebê de apenas dois meses, antes de cometer suicídio, fez um última postagem elogiando a criança e a mulher nas redes sociais.

Segundo informações, Rafael era Procurador Jurídico da prefeitura de Limeira, e recebeu a visita do seu pai nesta manhã no Condomínio Roland 1 para levar o neto em uma consulta médica.

Ao entrar no imóvel, o avô encontrou os corpos dos três no quarto e ficou em estado de choque. Rafael teria utilizado uma arma de fogo para cometer os homicídios e, em seguida, tirar a própria vida.

Moradores relataram ter ouvido sons estranhos vindos do apartamento e acionaram os serviços de emergência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram rapidamente ao local, mas as vítimas já estavam sem vida.