Bebê morre em escolinha de Piracicaba

Um bebê de apenas cinco meses morreu nesta quinta-feira (6) em uma escolinha infantil chamada Cores e Flores, na região do Piracicamirim, em Piracicaba.

De acordo com as primeiras informações, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas com urgência para prestar socorro, com apoio da Guarda Civil Metropolitana. Apesar dos esforços, a criança infelizmente não resistiu.