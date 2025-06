Homem mata esposa e bebê antes de se suicidar

Uma ocorrência de extrema gravidade mobilizou as autoridades na manhã desta sexta-feira (6) em um condomínio residencial localizado em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

VEJA MAIS:

De acordo com informações, um homem é suspeito de ter tirado a vida da esposa e do filho recém-nascido, de apenas dois meses, antes de cometer suicídio.Os corpos foram localizados após vizinhos relatarem ruídos estranhos vindos do apartamento e acionarem os serviços de emergência.